Видимо, это последняя страница истории трехколесных электрокаров.

Известный своими уникальными 3-колесные машинами, голландский бренд Carver, расположенный в городе Леуварден, объявил о своем банкротстве. Организация, которая начала свою деятельность еще в 90-х, прославилась благодаря модели Carver One. Этот трехколесный автомобиль, выпущенный тиражом всего в двести пятьдесят штук, мог наклоняться в поворотах, как мотоцикл, благодаря особой системе управления.

Ранее Carver уже сталкивался с финансовыми проблемами и даже почти обанкротился в 2009 году, но в итоге ему удалось восстановить производство. Порядка 6 лет назад компания снова привлекла внимание, на этот раз своими новыми электрическими трехколесными автомобилями для города, которые также имели фишку с наклонами при поворотах.

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Однако, как сообщает газета Leeuwarder Courant, в последнее время у Carver опять возникли финансовые проблемы. Уменьшение объемов производства и продаж, высокие затраты и проблемы с поставками и привели к банкротству. Теперь будущее Carver, компании, которая была на переднем плане инноваций в городской мобильности, неопределенно.

История Carver показывает, как инновации могут изменить городской транспорт. Но, к сожалению, даже самые захватывающие идеи не всегда способны преодолеть финансовые и логистические препятствия.