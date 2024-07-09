Видимо, Porsche постепенно отказывается от электромобилей.

Известный производитель спортивных автомобилей Porsche принял решение о сокращении производства своего популярного электрокара Taycan. Несмотря на первоначальный успех модели, спрос на неё упал, и завод в Цуффенхаузене перешёл с двухсменного на односменный режим работы.

Это изменение произошло на фоне снижения заинтересованности к электрокарам бренда. Компания ведёт обсуждения, чтобы сохранить своих сотрудников на их рабочих местах, но уже прекратила некоторые временные контракты.

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Продажи Taycan за первые три месяца 2024 года снизились вдвое. Ожидается, что новая версия Taycan Turbo GT с мощностью в 1 092 л.с. сможет возродить интерес к модели.

Снижение производства Taycan указывает на необходимость изменения стратегии и адаптации к новым условиям рынка. Porsche надеется, что инновации и новые модели, включая Taycan Turbo GT, помогут привлечь внимание покупателей.

Это решение Porsche подчёркивает важность следования за трендами рынка и готовности к быстрым изменениям в интересах сохранения лидирующих позиций.