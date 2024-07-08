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Алексей Сорокин покинет пост гендиректора оргкомитета Игр дружбы
Имя нового гендиректора объявят на этой неделе.

Уже скоро станет известно имя нового гендиректора оргкомитета Игр дружбы. Алексей Сорокин, занимавший эту должность, решил уделить больше внимания международному аспекту этих состязаний. Сорокин подчеркнул, что не уходит из проекта, а лишь меняет сферу своей деятельности в нем. "Проект мне по-прежнему близок, но теперь я буду заниматься его международной частью", - сообщил он агентству "РИА Новости".

Первые Игры дружбы будут проходить в сентябре 2024 года. Москва и Екатеринбург станут городами-хозяевами этих соревнований. Сорокин ранее упоминал, что участие в Играх подтвердили десятки стран, тем не менее конкретный список участников пока не разглашается.

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Идея проведения Игр дружбы возникла после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх только под нейтральным флагом. Это решение было связано с рядом требований, включая отсутствие поддержки военных действий на Украине и связей с армией или спецслужбами. МОК также настаивал на участии спортсменов исключительно в индивидуальных дисциплинах.

В ответ на это, Россия решила организовать собственные Игры дружбы. Однако МОК раскритиковал эту инициативу, назвав ее попыткой политизировать спорт, и призвал спортсменов воздержаться от участия. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, обвинил МОК в попытках запугивания спортсменов, заявив, что такие действия подрывают авторитет комитета.

Игры дружбы обещают стать значимым событием в мире спорта, несмотря на споры и разногласия на международной арене. Организаторы надеются, что соревнования пройдут на высоком уровне и соберут участников со всего мира.

#россия #спорт #игры дружбы #алексей сорокин
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