Уже скоро станет известно имя нового гендиректора оргкомитета Игр дружбы. Алексей Сорокин, занимавший эту должность, решил уделить больше внимания международному аспекту этих состязаний. Сорокин подчеркнул, что не уходит из проекта, а лишь меняет сферу своей деятельности в нем. "Проект мне по-прежнему близок, но теперь я буду заниматься его международной частью", - сообщил он агентству "РИА Новости".
Первые Игры дружбы будут проходить в сентябре 2024 года. Москва и Екатеринбург станут городами-хозяевами этих соревнований. Сорокин ранее упоминал, что участие в Играх подтвердили десятки стран, тем не менее конкретный список участников пока не разглашается.
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Идея проведения Игр дружбы возникла после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх только под нейтральным флагом. Это решение было связано с рядом требований, включая отсутствие поддержки военных действий на Украине и связей с армией или спецслужбами. МОК также настаивал на участии спортсменов исключительно в индивидуальных дисциплинах.
В ответ на это, Россия решила организовать собственные Игры дружбы. Однако МОК раскритиковал эту инициативу, назвав ее попыткой политизировать спорт, и призвал спортсменов воздержаться от участия. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, обвинил МОК в попытках запугивания спортсменов, заявив, что такие действия подрывают авторитет комитета.
Игры дружбы обещают стать значимым событием в мире спорта, несмотря на споры и разногласия на международной арене. Организаторы надеются, что соревнования пройдут на высоком уровне и соберут участников со всего мира.