Об этом сообщила пресс-служба компании.

Важная новость для тех, кто следит за рынком акций: начало продаж акций известной компании «Яндекс» на Московской бирже, который многие ждали раньше, теперь назначен на 24 июля 2024 года. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Акции «Яндекса» будут продаваться под специальным кодом YDEX. Но прежде, чем они появятся на бирже, их можно будет приобрести на специальном рынке, который называется внебиржевым. Однако есть важный момент: цены на эти акции до официального старта продаж могут отличаться от их настоящей стоимости. Это значит, что инвесторы должны быть особенно внимательными и осторожными.

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Уже 9 июля акции «Яндекса» окажутся на счетах тех, кто их приобрел, и начнутся первые технические операции с ними. Основные же торги на бирже стартуют 24 июля. Но до этого момента могут возникнуть некоторые финансовые неожиданности из-за изменения цен на внебиржевом рынке.

Еще в апреле этого года «Яндекс» официально вошел в список компаний Московской биржи, что говорит о высокой надежности и желаемости его акций среди инвесторов. А в январе компания прошла большую реорганизацию и теперь является главной юридической структурой «Яндекса» в России.

Так что, если вы думаете о том, чтобы инвестировать в акции «Яндекса», сейчас самое время внимательно следить за новостями и быть готовыми к старту продаж 24 июля.