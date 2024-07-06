Биокомпьютер разрабатывается на основе человеческого мозга.

Объединение ученых разных университетов из Китая (Tianjin University, Southern University of Science and Technology; SUSTech) провело разработку инновационной технологии под названием “MetaBOC”. Концепция разработки заключается в объединении человеческого мозга и технологий компьютера. Биокомпьютеры создаются на базе тканей человеческого мозга. “MetaBOC” – это платформа с открытым исходным кодом, которая предназначена для внедрения биокомпьютеров в различные сферы деятельности человека.

Органоиды, созданные из мозговой ткани человека, подключают к специальным чипам показывают весьма неплохие результаты обучения. Проведенные эксперименты показывают превосходство биокомпьютеров даже над искусственным интеллектом и нейросетями. Более того, у китайской концепции есть важное преимущество – она более гибкая, подстраивается под конкретные задачи и обладает изменчивым характером.

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Впрочем, биокомпьютеры обладают и недостатками – в первую очередь, это собственная жизнь, которая нуждается в защите и закрытии основных биологических потребностей (их нужно обогревать, им нужно питаться, их нужно защищать от внешних воздействий). Кроме того, наладить коммуникацию с таким интеллектом нелегко – у мозговой ткани нет инструментов для ввода и вывода информации, чтобы интерпретировать команды в какие-то реакции. Ученым сложно поставить конкретную задачу, написать конкретный запрос. Именно этот момент и пытаются решить разработчики.

С этой непростой задачей, возможно, поможет искусственный интеллект. Биокомпьютеры, изначально создавались, допуская мысль об участии нейросетей. По задумке разработчиков, именно искусственный интеллект может разработать «язык», на котором будут общаться ученые и биокомпьютеры. Сейчас уникальная разработка уже умеет управлять роботом – понимать, где находятся препятствия, объезжать их, ориентироваться на местности.

Бретт Каган, представитель Cortical Labs, организации, занимающейся подобными исследованиями, говорит, что с этической стороны вопроса нет никаких противоречий. Несмотря на то, что основа работы биокомпьютера – живая ткань, нельзя назвать разработку живым существом. Более того, у них даже нет сознания – хотя разработчики предполагают, что оно вполне может появиться с дальнейшим развитием. Упоминается также, что вся ткань, использованная в разработках, выращена искусственно.