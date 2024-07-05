Прогремела волна взрывов в Полтавской области Украины.

Нынешняя неделя началась для украинских Воздушных сил не самым лучшим образом и с потери нескольких самолетов, которые попали под российский ракетный удар. Речь идет об обстреле ВС РФ по военному аэродрому города Миргород в Полтавской области. Кадры прилетов были сняты российским «Орланом» и не оставляют маневра для спекуляции фактами. Однако 5 июля в 10 утра местные СМИ сообщили про новую серию взрывов, которые прогремели в непосредственной близости от города.

Согласно поступающим из Миргорода данным, российские военные нанесли удар по одному из военных объектов из ОТРК «Искандер». Вероятно, украинские военные так и не озаботились системами ПВО в районе города. Местная власть не уточняет куда именно осуществлялись прилеты российских ракет. Но есть вероятность, что ракеты ударили по уже упомянутому военному аэродрому ВС ВСУ, который готовили для принятия американских истребителей F-16.

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На фоне таких событий на Западе поднимается волна скепсиса относительно возможности вообще принять на Украине американские самолеты. Так как все подготовленные аэродромы оказались под российским обстрелом именно тогда, когда должны были прибыть западные машины. Ряд экспертов также считает, что даже если F-16 окажутся на Украине, то проживут они не долго и их быстро достанут российские военные. Пока только аэродромы на западе Украины не были под пристальным вниманием российских ракетчиков, но в любой момент все может измениться.