Он считает, что истребители не протянут очень долго после передачи.

Как пишет западный аналитик Дэвид Экс, переданные ВС ВСУ самолеты не протянут очень долго и будут «демонтированы» российскими средствами ПВО, авиацией и ударами ОТКР по местам базирования. Причем последнее не является чем-то недостижимым, и ситуация в Миргороде это доказывает.

Аналитик Экс пишет об этом на страницах газеты Dailly Telegraph в большом материале, посвященном аналитике событий на Украине. Эксперт внимательно следит за происходящим и отмечает, что Киеву не хватает средств ПВО для полноценной защиты всех важных стратегических объектов ВСУ. Кроме того, даже те средства что имеются работают не так эффективно, как того хотелось бы украинским военным. На прикрытие аэродромов у ВС ВСУ банально не хватает технического обеспечения, а без этого прибывшие в страну F-16 просто станут очередной грудой металлолома.

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«Если союзники Украины не смогут предоставить ей намного больше систем ПВО, причем уже в ближайшее время, российские удары могут свести практически к нулю то, что еще остается от украинского военно-воздушного потенциала» - пишет Экс в своем материале.

События на военном аэродроме Миргорода стали очередным катализатором обсуждений на Западе. Многочисленные политики, эксперты и военные начали рассуждать, что может и не стоит передавать украинцам столь дорогую технику, как истребители F-16. Кроме того, в перспективе туда должны были поставить и французские «Миражи» и шведские «Грипины».

На этом фоне Экс заявляет, что западное сообщество должно усилить поставки средств ПВО на Украину, чтобы обезопасить воздушные гавани. Однако реальность показывает, что запад не спешит насыщать Украину средствами ПВО. В частности, накануне приходили известия, что в Вашингтон отправился десант из Ермака и Умерова, чтобы выбить из американцев больше ЗРК, но их миссия потерпела крах.