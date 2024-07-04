По статистике - Японские авто самые востребованные.

В России подсчитали, сколько стоят самые популярные подержанные машины с правым рулем. Средняя цена – около 979 тысяч рублей. Эти цифры получены после изучения рынка с января по июнь 2024г.

Самым любимым брендом оказалась Toyota – её выбирают 41% покупателей. За ней идут Nissan (17%), Honda (15%), Mitsubishi (7%) и Mazda (6%).

реклама

Что касается конкретных моделей, то чемпионом является Toyota Corolla, которую можно купить за 460 тысяч рублей. За ней следует Toyota Mark I за 600 тысяч рублей. Бронзу забирает Honda Fit, стоимость которой – почти миллион рублей. Далее идут Honda Stepwgn и Honda Freed за 1,9 и 1,25 миллиона рублей соответственно.

Продажи новых машин в России за полгода 2024 года подросли на 74,5%, до 747,8 тысячи штук. В июне продали 130,7 тысячи машин – это на 49,6% больше, чем годом ранее. Несмотря на некоторые трудности, как ограничения на импорт и увеличение производства внутри страны, рынок продолжает расти.

Эти данные помогают понять, какие машины предпочитают россияне и сколько они готовы за них платить. Праворульные авто остаются востребованными, а Toyota – неизменный лидер среди них.