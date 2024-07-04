Президент жалуется, что обещанные поставки с Запада идут слишком медленно.

Украинская армия столкнулась с неожиданной проблемой, которая может сильно ударить по планам Зеленского на новое контрнаступление. Дело в том, что власти смогли мобилизовать много новых рекрутов для армии, но эти бригады стоят без вооружения, которого банально не хватает. На этом фоне президент страны заявляет, что 14 бригад готовы к наступлению, но только если Запад наконец поставит обещанную помощь.

В мае официальная власть США одобрила новый пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, но саму помощь разделили на множество более малых порций. Эти порции постепенно передаются ВСУ, но их недостаточно для вооружения новых бригад, которые готовили для контрнаступления в этом или следующем году.

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«У нас стоят бригады без оружия. У нас стоят резервы. У нас стоят 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором уже говорили, пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно» - заявляет Зеленский.

На этом фоне в Вашингтон отправился ударный кулак из украинских политиков высшего звена для давления на американцев, чтобы те выделяли помощь более активно. В Вашингтоне сейчас находятся глава Офиса президента Ермак и глава оборонного ведомства Украины Умеров. По данным из открытых источников, они будут просить направить на Украину ЗРК, которые сегодня так необходимы стране для защиты от российских ударов. Однако согласно источникам, в пакет войдут только ракеты для разных ЗРК, артиллерийские снаряды и боеприпасы для M142 HIMARS.