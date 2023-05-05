Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Украинская армия хранит M142 HIMARS в мощных советских бункерах
По заявлению украинских военных, они могут выдержать даже ядерный удар.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Издание The Drive опубликовало статью, где расписало ситуацию с реактивными системами залпового огня M142 HIMARS, отправленными украинской армии Соединёнными Штатами Америки. Официально украинцам было обещано 38 единиц техники, но поставлено фактически 18 - об этом сообщили изданию представители Пентагона. Однако если обратиться к официальной информации Министерства обороны России, то российской армией было уничтожено 27 установок M142 HIMARS.

реклама

The Drive пишет, что Министерство обороны Соединённых Штатов Америки не знает ни об одном случае уничтожения своих РСЗО, что подтверждают и украинские источники. В статье есть видео, где некий «капитан Хаймарс», находясь в советском бункере, рассказывает об условиях хранения M142 HIMARS.

Украинский военнослужащий говорит, что украинская армия хранит технику на «мощных военных объектах, построенных во времена Советского союза», отмечая их способность выдержать даже ядерный удар. Издание заинтересовалось вопросом, отправив украинским властям официальный запрос касаемо эксплуатации советских бункеров.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Интересный моментом является то, что Россия вполне может располагать информацией о всех бункерах, построенных в Советском союзе, а значит и знать расположение американских РСЗО.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #m142 himars #m142
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина отказалась от амбиций по нападению на Приднестровье
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Серия мощных ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
22
Танки Leopard 2A4 замечены продвигающимися по украинскому бездорожью
10
США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи объёмом в $300 миллионов
+
В Польше жалуются на то, что «половина Европы» хочет продолжать работать с Россией
5
ВС РФ стали применять тактику роя дронов-камикадзе "Ланцет" для уничтожения зенитных комплексов ВСУ
8
Кремль: Москва расценивает удар беспилотниками по Кремлю как покушение на президента Путина
5
Сколько стоит универсальный игровой процессор, и почему лучшим кандидатом может стать Ryzen 9 5900X
11
Российский дрон «Упырь» прибыл в СВО, где ведёт охоту на украинские танки и артиллерию
+
Грязевые ванны Донбасса оказались не по зубам 60 немецким гаубицам PzH 2000 – машины тонут в грязи
7
Apple все еще грозит штраф в 2 000 000 000 долларов США за замедление старых iPhone
1
Украина не получит ударные вертолёты Boeing AH-64 Apache, но получит ракеты с дальностью до 300 км
2
На Украине заявили о непричастности к удару беспилотников по Кремлю
8
Курганмашзавод вышел на высочайшие темпы производства БМП-3 и их передачи в войска
9
В Москве после удара по Кремлю введён запрет на полёты БПЛА
9
Модели GeForce RTX 4070 отличаются качеством чипов и лимитом TGP — лучшую можно найти даже по РРЦ
8
СК РФ возбудил уголовное дело по факту удара по Сенатскому дворцу Кремля
27
Thermalright представила однобашенный кулер Assassin Spirit 120 V2 с четырьмя тепловыми трубками
2
Зачем Вашингтон толкает Москву на активные действия атаками БПЛА на Кремль
2
Samsung завершает программную поддержку Galaxy A10, A20, A40 и трёх планшетов
+
Зеленский не сомневается в успехе контрнаступления
6

Популярные статьи

На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
5
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
11
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
33
Начальник Генштаба ВС Польши: "Украинская армия обречена на поражение, ее дни сочтены"
11
2023 год стал переломным в истории консолей Xbox
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
25
Подборка игр из моего списка желаний Steam
2
США крайне обеспокоены ужесточением китайского законодательства по борьбе со шпионажем
6
США обнаружили в Китае секретный полигон, где НОАК испытывает противоспутниковое лазерное оружие
3
Луна сурова к космическим миссиям
4

Сейчас обсуждают

EGWizard
08:15
Даже дедушка М3 уже давно с этой прошивкой. К чему новость-то?
POCO опубликовала модели смартфонов, которые получат MIUI 14 во втором квартале
EGWizard
08:09
Кекв, как орки уже какие-то в самом деле. На поле боя ничего не могут, попрошайничество не помогает, так теперь на открытые оскорбления. И это политики, которые должны оставаться беспристрастными. Нда...
Между членами делегаций России и Украины в Анкаре вспыхнула драка из-за провокаций с флагом [Видео]
Izi Free
08:06
По мне это какая-то пропаганда игре все черные что за ПЗДЦ и одно белого человека не знаю на что они рашитовал думали что игра станет популярной африке и америке а что нашшет другие страны
Стив Возняк заявил, что искусственный интеллект в электромобилях Tesla способен убивать людей
Gringo
08:00
На них напали, у них выбора нет. А тут как бы взывание к совести. Что, типа, не достаточно просто ненавидеть укро нацистов лежа на диване. Надо пойти и записаться на фронт. Добром, ко контракту.
Россия не сможет проводить наступательные операции, если не проведёт мобилизацию - разведка США
Михаил Авраменко
08:00
Антирекламу Байрактару они хорошую сделали.
Военно-воздушные силы Украины сбили свой же Bayraktar TB2 в Киеве
industria
07:59
Президент Казахстана заявил, что в «России некоторые лица перевирают всю ситуацию, утверждая, что Россия "спасла" Казахстан, а Казахстан теперь должен вечно "служить и кланяться в ноги" России». «Счи...
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
Александр Сергеевич
07:52
Смысл завозить в китай то что там производится надо бы вывозить не!?
На границе с Китаем пытались нелегально провести 70 видеокарт NVIDIA, спрятанных среди лобстеров
Александр Сергеевич
07:49
После первых строк читать дальше эту рекламу нет никакого смысла.
Изучаем недостатки сборки ПК на процессорах Intel прошлых поколений – дорогие, медленные и старые
Дмитрий
07:47
В этом и проблема. То что они позиционируют для фуллчд, по факту на максималках его даже не вывозит в новых играх 2023 года. тоесть сразу развод на более дорогие карты. И это учитывая что и 7600 б...
Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060 Ti от Gigabyte появились на сайте EEC
Айрат Нурмухаметов
07:46
Немцы зашли в Польшу 1 сентября 1939, когда советские силы 17 сентября этого же года. И кто пишет так неграмотно?
Польша планирует потребовать у России репарации за двустороннее нападение в 1939 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем