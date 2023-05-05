По заявлению украинских военных, они могут выдержать даже ядерный удар.

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Издание The Drive опубликовало статью, где расписало ситуацию с реактивными системами залпового огня M142 HIMARS, отправленными украинской армии Соединёнными Штатами Америки. Официально украинцам было обещано 38 единиц техники, но поставлено фактически 18 - об этом сообщили изданию представители Пентагона. Однако если обратиться к официальной информации Министерства обороны России, то российской армией было уничтожено 27 установок M142 HIMARS.

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The Drive пишет, что Министерство обороны Соединённых Штатов Америки не знает ни об одном случае уничтожения своих РСЗО, что подтверждают и украинские источники. В статье есть видео, где некий «капитан Хаймарс», находясь в советском бункере, рассказывает об условиях хранения M142 HIMARS.

Украинский военнослужащий говорит, что украинская армия хранит технику на «мощных военных объектах, построенных во времена Советского союза», отмечая их способность выдержать даже ядерный удар. Издание заинтересовалось вопросом, отправив украинским властям официальный запрос касаемо эксплуатации советских бункеров.

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Интересный моментом является то, что Россия вполне может располагать информацией о всех бункерах, построенных в Советском союзе, а значит и знать расположение американских РСЗО.