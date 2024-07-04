Они проходят испытания в зоне Спецоперации на передовой.

Развитие и удешевление технологий способствует появлению на современном поле боя беспилотных боевых машин разного назначения. Российская Федерация в этом плане не является исключением и разрабатывает собственные сухопутные беспилотники. Так глава компании АО «Ремдизель» Александр Захаров сообщает, что разрабатываемая их усилиями бронемашина «Зубило» проходит испытания в зоне проведения российской Спецоперации на Украине.

Как рассказывает Захаров, «Зубило» произвело должное впечатление на военных РФ и привлекло внимание в частности инженерных войск. Беспилотная бронемашина позволяет выполнять широкий спектр задач и в том числе заниматься эвакуацией легкой бронетехники, подвозом боеприпасов или для разминирования. При этом конструкторы продолжают работать над улучшением машины и повышением надежности и автономности.

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«Сейчас на переднем крае достаточно сложная обстановка, и, чтобы уберечь личный состав, Вооруженные силы пытаются использовать беспилотную технику для минимальных потерь личного состава» - рассказывает Захаров.

Впервые «Зубило» показали в рамках выставки «Армия 2023» и тогда ее только планировали отправить в зону СВО для испытаний. После первых тестов и обкатки выявили ряд недостатков, которые не понравились военным и «Зубило» направили на доработку с соответствующими комментариями. В начале этого года АО «Ремдизель» уже рассказывало про внесенные изменения согласно пожеланиям военных и вот новый вариант бронемашины идет на очередные испытания.

Стоит отметить, что сегодня испытывают не только такие платформы, как «Зубило». В прошлом месяце в открытых источниках появлялись кадры испытаний беспилотного варианта танка Т-72. При этом российский ОБТ не создавался с нуля под беспилотный вариант, а просто модернизировался соответствующими узлами для дистанционного контроля.