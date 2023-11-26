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Вооруженные силы Индии создают новый отечественный танк для замены Т-72
Вооруженные силы Индии планируют серьезно обновить свой танковый парк. Для замены устаревающих Т-72 предлагается разработать новый основной боевой танк с повышенными характеристиками и рядом новых возможностей

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Индийская армия опубликовала запрос на информацию аналитической компании RFI Global для поддержки своей инициативы по восстановлению и продлению срока службы находящихся на вооружении основных боевых танков Т-72. Ответ был дан в конце ноября 2023 года, когда в социальных сетях распространяются изображения обезглавленных башен Т-72, участвующих на Украине.

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Цель программы «Капитальный ремонт II танка Т-72», согласно запросу на информацию RFI Global, опубликованному индийской армией 21 ноября 2023 года, заключается в том, чтобы гарантировать возвращение Т-72 в состояние «как новый».

Согласно отчету, программа направлена на нейтрализацию последствий возраста, эксплуатации и восстановление боевой готовности Т-72 до состояния, близкого к нулю часов и нулю километров. В RFI Global также указывалось, что процесс восстановления Т-72 включает разборку танка, снятие узлов, разборку ремонтируемых узлов, проверку компонентов ремонтируемых узлов и замену узлов [не подлежащих ремонту] на новые. В документе было указано, что обеспечение качества, тестирование узлов, интеграция в резервуары и 100% замена деталей с ограниченным сроком годности, таких как прокладки, уплотнения, кольца, подшипники, крепеж, шайбы и т.д. также включены в процесс.

По данным индийской армии, будут устранены изношенные участки корпуса Т-72 и крупные/мелкие дефекты сварных швов. Будет проведена замена или ревизия резиновых деталей, металлических труб, узлов двигателя, а также замена или ревизия компонентов систем охлаждения, подачи топлива, смазки, впуска воздуха, выхлопа и трансмиссии.

Программа капитального ремонта Т-72 появилась через несколько месяцев после того, как индийская армия намекнула, что находится в процессе завершения разработки технических характеристик боевой машины будущего (FRCV), которая в перспективе заменит танки Т-72. Согласно общедоступной информации, цель состоит в том, чтобы начать внедрение в 2030 году и получить готовый прототип к 2034 году.

Танк Т-72, наряду с Т-90, на ноябрь 2023 года составляет основу бронетанкового потенциала индийской армии. Однако танк FRCV, который должен прийти на смену Т-72, будет гораздо тяжелее, чем Т-72, закупленный Индией у СССР. Ожидается, что боевая масса FRCV составит не более 60 тонн, в то время как танк Т-72, который он должен заменить, будет весить 45 тонн.

Несмотря на архаичность танка советского периода, Т-72 является основой бронетанкового корпуса индийской армии. Индийская армия провела специальные учения в районе Восточного Ладакха, в ходе которых были развернуты танковые соединения Т-72 и Т-90. Танки и войска должны были переправиться через реку Инд и атаковать позиции противника.

Когда в 2020 году между индийской армией и Народно-освободительной армией Китая (НОАК) произошло пограничное столкновение, в ходе которого китайские войска мобилизовали людей и технику, индийская армия ответила развертыванием танков Т-90 и Т-72, а также боевых машин пехоты БМП-2, способных действовать при отрицательных температурах.

В начале 2023 года в СМИ появились сообщения о том, что индийская армия предпринимает целенаправленные усилия по повышению живучести и огневой мощи танков российского производства на полях сражений. Сообщалось также, что индийская армия создала гибридный танк, соединив основной корпус танка Т-72 с башней Т90.

Хотя военные аналитики уже давно призывают к замене якобы устаревших танков Т-72, до их вывода из эксплуатации пройдет еще немало времени. Поэтому модернизация и своевременный ремонт для поддержания боеспособности этой боевой машины, по-видимому, являются тем путем, по которому идет индийская армия. Тем не менее, индийский запрос на поставку был подан в то время, когда Т-72 были изрядно потрепаны в ходе специальной военной операции России на Украине. Военные в Индии эксперты, как и Минобороны страны, говорят о том, что танки Т-72 потерпели такое поражение, которого не могли предвидеть ни одни военные. Согласно опубликованным данным, за 631 день боев Россия на Украине потеряла около 2 475 танков. Потерянные основные боевые танки составляют 15% от общего количества. Вероятно, доля исправных платформ выше, и Россия может оказаться не в состоянии адекватно заменить потерянную в боях более современную технику.

По информации издания BBC, российские танки понесли серьезные потери на Украине. В заголовках газет по всему миру появилось множество фотографий сгоревших обломков и оторванных башен, а некоторые даже заявляют о полной гибели танка. Они утверждают, что танки представляют собой непосильную опасность для экипажей и особенно уязвимы в современных условиях из-за угрозы со стороны артиллерии, беспилотников и переносных противотанковых ракет. На ранних этапах конфликта потери в танках зачастую происходили из-за плохой подготовки, особенно во время наступления на столицу Украины.

Танк Т-72 советского производства активно применялся Россией с самого начала специальной военной операции. За эти месяцы украинские войска уничтожили или захватили несколько его модификаций, несмотря на попытки Российской Федерации затруднить атаку, прибегая к использованию импровизированных средств защиты, таких как копеечные клетки. В начале 2023 года, когда Россия начала извлекать из запасов старинные советские танки Т-54 и Т-55, военные аналитики и официальные лица на Украине отметили, что этот шаг был отчаянным и может быть связан с большими потерями танков, понесенными российской армией, в том числе и Т-72.

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Российская оборонная компания «Уралвагонзавод» выступила с инициативой модернизации и возвращения в строй устаревших танков Т-72, понесших большие потери на ранних стадиях конфликта. Со слов разработчиков, в модернизированных танках Т-72 будут усовершенствованы практически все основные системы, что позволит значительно повысить маневренность, огневую мощь и общий уровень защиты. Однако главная проблема Т-72 - опасная система хранения боеприпасов - не решается ни внедренными изменениями, ни существенным повышением характеристик на 2023 год. Боекомплект главного орудия Т-72 хранится в карусели под башней, и прямое попадание может привести к взрыву, разрушающему танк и убивающему экипаж из трех человек, а иногда даже поднимающему башню в небо.

#военные технологии #индия #танк #вооруженные силы #frcv #future ready combat vehicle #вооруженные силы индии
Источник: thehindubusinessline.com
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