Если в видео будет использоваться имитация лиц и голосов реальных людей - Youtube будет блокировать такие видео по их запросу.

Крупнейший видеохостинг YouTube объявил о принятии мер против контента, созданного искусственным интеллектом. Теперь человек может пожаловаться, если на видеоплатформе размещен контент, где нейросеть или прочие подобные технологии используют его голос или внешность. Планируется принять и другие меры, являющиеся частью крупномасштабной анти-ИИ политики видеохостинга. Отмечается, что площадка не сможет распознавать сгенерированный контент самостоятельно. Ранее подобные меры приняла и Meta (признанная в РФ экстремистской).

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Меры были приняты без громких объявлений еще 1 июня. Пользователи отныне могут защищать свои данные еще лучшим образом. Стратегия YouTube по борьбе с ИИ-сгенерированным контентом была представлена еще в ноябре, и только сейчас можно оценить первые шаги компании.

Важным замечанием является то, как именно следует маркировать контент, на который необходимо пожаловаться. Дипфейки, к примеру, стоит помечать как дезинформацию, а использование чужого лица или голоса – как нарушение конфиденциальности.

Впрочем, процедура удаления контента не так проста, как может показаться. Сотрудники видеоплощадки примут во внимание все факторы. Значение будет иметь так же и то, является ли контент сатирическим или нет; что на этот счет думает общественность; имеет ли контент, созданный искусственным интеллектом, ценность. Особое внимание YouTube уделит контексту видео: например, не является ли контент компроматом или клеветой. Конечно, строго будут следить и за тем, чтобы нейросеть не вмешивалась в политические дела. Решение по каждому вопросу будет рассматриваться со всех сторон, прежде чем видеохостинг определит, удовлетворять ли требование.

В случае, если контент будет признан неподходящим, его автору будет предоставлена возможность «добровольно» удалить видео в течение двоих суток. Иначе YouTube примется за дело сам. Помимо непосредственно видео, нужно будет удалить имя человека, конфиденциальную информацию о нем, почистить хештеги и описание. Есть и другой вариант – размыть лицо человека.

Тем не менее, YouTube не считает искусственный интеллект чем-то дьявольским – наоборот, компания старается интегрировать его в работу сервиса. Так, недавно стало известно о разработке программы для вычленения самого главного из комментариев и о создании некого виртуального собеседника, с которым можно будет поговорить о просмотренном видео. Представителями хостинга отмечено, что даже если пометить контент, как созданный нейросетями, пользователь все равно должен соблюдать установленные правила.

Санкции за нарушение норм будут накладываться не автоматическим образом – дело в противоречии между Правилами сообщества и Руководством по конфиденциальности. Упоминается, что авторы удаленных видео смогут выкладывать новые, однако видеохостинг все же может ограничить в правах авторов, преступивших правила не один раз.