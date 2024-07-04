X2 и более крупный X6 удовлетворяет клиентов лучше.

BMW приняла решение прекратить выпуск своего купе-кроссовера X4. Этот автомобиль, который занимал свое место между обновленной моделью X2 и более крупным X6, больше не будет частью ассортимента компании. Представители BMW объясняют, что новая X2 стала больше и мощнее, а X6 продолжает удовлетворять запросы покупателей, желающих больше роскоши и комфорта.

Для тех, кто раньше выбирал X4, теперь есть альтернативы. Молодежи и новым клиентам предлагают обратить внимание на обновленную X2. А если вам нужен автомобиль побольше и посолиднее, то идеальным выбором станет X6. Тем, кто искал что-то среднее по размеру, подойдет X3 – он предлагает спортивность и удобство, схожее с X4.

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Конкретная дата, когда BMW прекратит выпуск X4 на своем заводе в США, пока не названа, но предполагается, что это произойдет между 2025 и 2026 годами.

Несмотря на прекращение выпуска X4, продажи этой модели в Европе остаются на стабильном уровне. С января по май 2024 года было зарегистрировано 6 760 автомобилей X4. В то же время, конкурент BMW – Mercedes с его моделью GLC Coupe – показывает значительный рост продаж, увеличившись на 46% и достигнув 10 713 регистраций за аналогичный период.

Таким образом, BMW пересматривает свою стратегию и предлагает клиентам новые варианты, отвечающие современным требованиям и предпочтениям.