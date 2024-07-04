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g1tarist
Ford объявляет об отзыве 30 тысяч Mustang из-за проблем с рулевым управлением
Mustang уже не первый раз оказался склонен к авариям.

Ford сообщает о важном отзыве автомобилей: более 30 тысяч Мустангов за последние 2 года должны вернуться на доработку. Причиной является возможная проблема с управлением, которая, к счастью, пока не привела к ДТП или травмам.

Данная новость может вызвать удивление среди любителей Ford, ведь Mustang часто ассоциируется с надёжностью и мощью. Отзыв пока что касается всех моделей Mustang. Нигде не уточняется, относится ли отзыв к версиям EcoBoost или GT. Но есть информация, что проблема связана с неправильной настройкой датчика крутящего момента. Такая ошибка может привести к непредсказуемому поведению руля – например, он может начать вращаться сам по себе при повороте.

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Ford начал изучать эту проблему в конце мая, когда проблему нашел один из поставщиков. Уже подтверждено два случая, которые могут быть связаны с этой проблемой. Для устранения ошибки владельцам предстоит посетить дилерские центры Ford, где будет обновлено ПО рулевого управления. Официальные письма с уведомлениями начнут рассылаться 5 августа, но дилеры уже в курсе и готовы к ремонту.

Этот отзыв – не первый для Ford в этом году. Недавно они отозвали более полумиллиона F-150 из-за проблем с трансмиссией, а ещё один Mustang был отозван из-за риска пожара. Всего в 2024 году Ford объявил о 32 отзывах, которые коснулись миллионов автомобилей.

Эти отзывы показывают, насколько серьёзно Ford относится к безопасности своих автомобилей и готовность оперативно решать возникающие проблемы. Владельцы Mustang могут быть уверены, что компания делает всё возможное, чтобы обеспечить безопасность и надёжность их автомобилей. Хотя с другой стороны, лучше не допускать таких ситуаций, чтобы потом не испытывать проблемы с отзывами.

#новости #автомобили #авто #ford #аварии #mustang
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