Китай активно готовится к выводу на российский рынок нового электрокара.

Скоро на дорогах России можно будет увидеть новые электромобили из Китая. Компания Hozon Auto, которая производит автомобили под брендом Neta, планирует выйти на российский рынок. Однако перед тем, как новинки появятся в автосалонах, производитель хочет убедиться, что они подходят для российских зим. Вице-президент компании Чжоу Цзян в беседе с журналистами объяснил, что сейчас идет тщательная проверка. Особое внимание уделяется тому, как электрокары будут себя вести в разных температурных условиях, ведь климат в России и Китае сильно отличается.

Чжоу Цзян подчеркнул, что на российский рынок поступят только те модели, которые пройдут специальную подготовку. Это значит, что автомобили будут адаптированы к местным условиям, чтобы обеспечить их надежность и комфорт для водителей. Компания обещает, что владельцы новых электрокаров Neta получат не только экологичный транспорт, но и массу современных технологий, а также высокий уровень комфорта.

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Пока неизвестно, когда именно первые электромобили Neta появятся в продаже в России. Но уже сейчас можно сказать, что компания серьезно настроена на вхождение в российский рынок и готова к адаптации своих автомобилей под местные условия.