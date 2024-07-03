Потому что эта марка авто нравится общественности.

В Южной Каролине, США, полицейское отделение обновило свой автопарк, добавив 17 новых Ford Mustang GT. Шериф Леон Лотт представил эти машины 1 июля, надеясь, что они помогут полиции лучше общаться с жителями. Лотт уверен, что крутые машины привлекут внимание людей и помогут наладить диалог.

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Эти машины выбраны не только за их внешний вид, но и за способность привлекать детей и взрослых к общению с полицейскими и выстраиванию с ними отношений. Лотт рассказал, что уже не первый раз он выбирает мощные авто для сотрудников. Ранее в автопарке были Chevrolet Camaro и Dodge Magnum.

Ford Mustang стал выбором после того, как Chevrolet перестал выпускать Camaro, а Dodge Challenger перестали поддерживать. Новые "Мустанги" не имеют стандартных полицейских мигалок, но имеют ливрею шерифа и сохраняют некоторые оригинальные детали, включая колеса и эмблемы.

Шериф подчеркнул, что стоимость новых Mustang сопоставима с обычными патрульными авто, но при этом они не предназначены для оперативных мероприятий вроде арестов и задержаний из-за двухдверной конструкции. Ожидается, что эти машины привлекут большое внимание общественности и помогут укрепить отношения между полицией и жителями.