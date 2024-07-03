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g1tarist
Tesla разработала технологию самоочистки для своего нового автомобиля
Илон Маск запатентовал новую технологию самоочистки.

Tesla готовит к выпуску автомобиль, который сможет самостоятельно очищаться и дезинфицировать свой салон. Это станет революцией для автомобилей, используемых в совместных поездках, которые часто страдают от грязи и износа. Новая технология Tesla обещает оставить процесс уборки вашего авто в прошлом.

Новую модель от Tesla люди увидят 8 августа. Эта модель будет отличаться от всего, что компания предлагала ранее. Автомобиль будет предназначен для пассажирских перевозок и назван "роботакси". Кроме того, он не будет продаваться в обычных автосалонах. Илон Маск анонсировал его как часть сети автономного транспорта, оснащенного новыми технологиями.

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Tesla придает большое значение гигиене внутри своих автомобилей и здоровью пользователей. В новой модели будут использоваться инфракрасные лучи, сенсоры и солнечный свет для поддержания чистоты и дезинфекции салона.

Илон Маск особенно сосредоточился на этом проекте, ставя его в приоритет перед другими важными разработками. Даже Tesla Model 2 отодвинули на второй план. По новым патентам, инженеры Tesla продумали все до мелочей. Они обеспечили не только безопасность движения, но и дыхания пассажиров в салоне. В документации указано, что автомобиль будет оснащен множеством сенсоров для контроля за чистотой.

Автомобиль будет способен адаптироваться к положению солнца, чтобы усилить эффект от гигиенических процедур. Специальное ПО будет анализировать данные и определять, как лучше провести дезинфекцию салона или его отдельных частей, включая сиденья, приборную панель и экран. Процесс очистки включает в себя использование инфракрасного или ультрафиолетового излучения с определенной длиной волны. Кроме того, система климат-контроля сможет уничтожать вирусы в кабине, а специальные распылители будут распространять дезинфицирующие средства по поверхностям.

#новости #tesla #автомобили #авто #электрокар
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