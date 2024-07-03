Это может произойти из-за уменьшения кол-ва автомобилей с ДВС.

Прогнозы показывают, что в следующие пять - десять лет мы можем стать свидетелями значительного сокращения числа автозаправочных станций в Европе. Специалисты из ING Research предупреждают: "несмотря на текущий благоприятный период для владельцев АЗС, вызванный высокими ценами на топливо, впереди нас ждут изменения".

В 2022 г рынок АЗС показал рекордные результаты. Однако, учитывая планы постепенного отказа от продажи авто с ДВС к 2035 году и их почти полное исчезновение к 2053 году, перспективы для АЗС выглядят не так радужно. Ожидается, что инвестиции в этот сектор станут менее привлекательными, что приведет к уменьшению количества заправок.

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По прогнозам, примерно 1/2 существующих сегодня заправочных станций прекратят своё существование в ближайшие десятилетия. Особенно это коснется малых и нерентабельных станций, которые зависят только от продажи топлива. Сокращение числа АЗС будет более заметно в приграничных районах.

Также отмечается интерес крупных корпораций к местам, где сейчас расположены маленькие АЗС. Это говорит о том, что этот рынок продолжит адаптироваться к новым условиям, связанным с изменениями в автоиндустрии и увеличением спроса на альтернативные виды топлива.