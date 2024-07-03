Электрокар появится в автосалонах США к 2027 году.

Ford готовит к выпуску новый электромобиль, который обойдется покупателям всего в $30 000. Эту новинку обещают представить в США к 2027 году, как сообщил глава компании Джим Фарли.

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Этот автомобиль будет компактным и доступным, что делает его привлекательным для широкого круга покупателей. Он будет стоить дешевле, чем популярная модель Tesla Model 3, цена которой начинается от $33 990.

В интервью телеканалу CNBC Фарли поделился, что компания Ford сталкивается с убытками от производства электромобилей, которые в 2024 году могут превысить $5,5 млрд. Он подчеркнул необходимость изменений в стратегии производства, чтобы сделать электромобили более прибыльными и доступными для покупателей.

На данный момент Ford уже имеет в своем ассортименте несколько моделей электромобилей, включая внедорожник Mustang Mach-E, минивэн F-150 Lightning и фургон E-Transit. Все они относятся к категории крупных автомобилей с большими аккумуляторами, что делает их дорогими для массового рынка.

В этом году компания планирует начать производство нового среднеразмерного кроссовера Explorer в Европе. Эта модель будет построена на платформе Volkswagen MEB. Однако уже к концу года Ford планирует представить свой первый компактный электромобиль под названием Puma Gen-E, который станет доступнее для широкой аудитории.



