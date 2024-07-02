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g1tarist
Volkswagen хочет построить свой завод в Египте
В некоторых источниках сообщается что такой завод могут построить в экономической зоне Порт-Саида.

Египетские компании вместе с африканским отделением Volkswagen планируют построить завод по производству автомобилей. Они сейчас работают над проектом, чтобы понять, насколько это будет выгодно. Предполагается, что завод могут разместить в экономической зоне Порт-Саида.

Этот шаг показывает, что африканский рынок становится всё более интересным для мировых автопроизводителей. Африка привлекает не только как рынок для продажи автомобилей, но и как место для их производства. Здесь много природных ресурсов, которые нужны для создания современных авто, работающих на новых видах топлива.

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Не только Volkswagen обращает внимание на Африку, но и автопроизводители из Беларуси. Например, в начале года Зимбабве договорилось с Беларусью о строительстве завода по сборке автобусов МАЗ.

Такие проекты могут принести большие изменения на африканский рынок автомобилей, сделав его более важным игроком в мировой автоиндустрии.

#новости #автомобили #авто #volkswagen #египет #порт-саида
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