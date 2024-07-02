Несмотря на ожесточенное сопротивление, украинская армия продолжает сдавать позиции на протяжении всей линии боевого соприкосновения. Им не помогают даже элитные подразделения, которые бросают в самое пекло на манер пожарных команд.
На этом фоне из Верховной рады Украины звучит голос «совести» нации Марьяны Безуглой (внесена в санкционный список РФ), которая в неудачах ВСУ обвиняет старых генералов советского образца. Именно они бросают в бой неподготовленных солдат, что приводит к большому количеству «демилитаризованных» украинцев.
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На этот раз возглас Безуглой подхватили не только украинские СМИ, но и ряд западных информационных агентств. Например, заявления украинского политика перепечатала британская газета The Guardian. Безуглая заявляет, что прошедшие подготовку еще в советское время генералы не способны нормально командовать и относятся к человеческим жизням, как к расходному материалу. Поэтому их необходимо заменить на командование новой формации. Стоит отметить, что именно из-за заявлений Безуглой, в частности, освободили от должности командующего Объединенными силами ВСУ генерала Содоля.
«Украина не сможет победить Россию без радикальных изменений, направленных на избавление ее армии от генералов советского образца, равнодушных к жизни простых солдат» - печатает британское издание.
Сегодня к командованию ВСУ у украинской власти накопилось множество вопросов, так как с заменой Залужного на Сырского была надежда на успех. Однако новый главком не оправдал возложенных на него надежд. Что интересно, Сырский в свое время проходил обучение в ССССР под Москвой и, по мнению Безуглой, относится к той же когорте «старых генералов». При этом в украинской прессе мелькали заявления, что ВСУ не хватает высшего командного состава.