По мнению депутата Рады, «старые генералы» пренебрегают безопасностью личного состава.

Несмотря на ожесточенное сопротивление, украинская армия продолжает сдавать позиции на протяжении всей линии боевого соприкосновения. Им не помогают даже элитные подразделения, которые бросают в самое пекло на манер пожарных команд.

На этом фоне из Верховной рады Украины звучит голос «совести» нации Марьяны Безуглой (внесена в санкционный список РФ), которая в неудачах ВСУ обвиняет старых генералов советского образца. Именно они бросают в бой неподготовленных солдат, что приводит к большому количеству «демилитаризованных» украинцев.

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На этот раз возглас Безуглой подхватили не только украинские СМИ, но и ряд западных информационных агентств. Например, заявления украинского политика перепечатала британская газета The Guardian. Безуглая заявляет, что прошедшие подготовку еще в советское время генералы не способны нормально командовать и относятся к человеческим жизням, как к расходному материалу. Поэтому их необходимо заменить на командование новой формации. Стоит отметить, что именно из-за заявлений Безуглой, в частности, освободили от должности командующего Объединенными силами ВСУ генерала Содоля.

«Украина не сможет победить Россию без радикальных изменений, направленных на избавление ее армии от генералов советского образца, равнодушных к жизни простых солдат» - печатает британское издание.

Сегодня к командованию ВСУ у украинской власти накопилось множество вопросов, так как с заменой Залужного на Сырского была надежда на успех. Однако новый главком не оправдал возложенных на него надежд. Что интересно, Сырский в свое время проходил обучение в ССССР под Москвой и, по мнению Безуглой, относится к той же когорте «старых генералов». При этом в украинской прессе мелькали заявления, что ВСУ не хватает высшего командного состава.