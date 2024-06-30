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g1tarist
Для ДПС ГАИ Петербурга представили новый электросамокат
Теперь службы ДПС будут официально самокатчиками.

В Санкт-Петербурге показали новый электросамокат, который могут начать использовать сотрудники ДПС ГАИ. Эту идею впервые предложили в Госдуме, чтобы в больших городах полицейские могли быстрее передвигаться по улицам.

Электросамокат для полицейских показали на юридическом форуме в Петербурге. Это сделали специалисты компании «МТС Юрент», которая занимается каршерингом. Они взяли популярную модель Ninebot S90L, которую часто арендуют, и превратили её в полицейский транспорт. Самокат окрасили в белый цвет и украсили синими буквами «ДПС» и номером телефона полиции – 102.

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Компания «МТС Юрент» заявила, что готова предоставить такие электросамокаты для работы полицейских. Это должно помочь им лучше следить за порядком на дорогах городов.

Интересно, что в Беларуси уже давно используют велосипеды и мотоциклы для патрулирования. Так, более десяти лет назад сотрудники Департамента охраны в Брестской крепости начали ездить на велосипедах. Это решение было принято после того, как там ужесточили правила для велосипедистов.

Таким образом, использование электросамокатов полицией может стать новым шагом в развитии городского транспорта и помочь сделать улицы безопаснее.

#россия #санкт-петербург #полиция #петербург #гаи #дпс
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