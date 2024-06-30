Июнь встретил нас целой чередой топовых кинолент.

Лето 2023 года радует киноманов новыми фильмами и сериалами. В кинотеатрах этого месяца точно будет чем заняться и что посмотреть.

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Например, выходит долгожданный "Гадкий я 4", где Грю и его новый маленький помощник Грю-младший попадают в новые неприятности. Этот мультфильм обещает быть таким же забавным, как и предыдущие части.

Вообще, "Гадкий я 4" уже давно и достаточно часто фигурирует во всех обзорах как самый ожидаемый мульт этого года.

Для любителей более серьезного кино есть "Максин XXX" – история о девушке, которая мечтает стать актрисой, но имела опыт съемок только в порнофильмах. Однако, она твердо решила покорить голивуд и вот ей досталась роль в ужастике.

Понятно, что ей придется столкнуться не только с искусственной кровью. Этот фильм – часть большой киновселенной, и его главная героиня уже завоевала сердца многих зрителей. Критики рассказывают не только об отсутствии "штампов", которыми переполнены второсортные ужастики, но также о каком-то свежем режиссерском взгляде на этот жанр.

"Собиратель душ" с Николасом Кейджем в главной роли обещает быть необычным и запоминающимся фильмом. Кейдж играет маньяка, и это уже вызывает интерес.

Фильм от студии Neon, которая возлагает на эту киноленту большие надежды. Но конкретного ничего о картине не известно.

А для тех, кто любит комиксы, будет "Дэдпул и Росомаха" – фильм, где главные герои пытаются изменить историю. С такими актерами, как Райан Рейнольдс и Хью Джекман, фильм обещает быть захватывающим.

В международном прокате это, наверное, главное событие июля. Бюджет картины не рекордный, но очень не маленький - более 250 миллионов долларов. В режиссерское кресло сел Шон Леви, на счету которого хиты «Ночь в музее», «Живая сталь» и «Главный герой» (кстати, с тем же Райаном Рейнольдсом в главные роли).

В мире сериалов тоже есть, на что обратить внимание. Например, "Санни" на Apple TV+ рассказывает о женщине, пытающейся разобраться в исчезновении своей семьи с помощью робота.



Это комедия с элементами детектива. В главной роли занята Рашида Джо, героиня которой должна расследовать исчезновение семьи.

На Netflix выходит "Взрывные котята" – мультсериал для взрослых, основанный на популярной карточной игре. Обещают много смеха и абсурда.

Кстати, интересный факт: настольную игру на kickstarter поддержали сотни тысяч людей, а в общей сумме на разработку игры собрали около 9 миллионов долларов.

"Бандиты во времени" на Apple TV+ – это приключения мальчика и карликов-бандитов, путешествующих во времени. Сериал обещает быть веселым и захватывающим.

Кстати, он является адаптацией одноименного известного фильма 80-х годов.

И, наконец, "Футурама" возвращается с новыми сериями на Hulu. Этот мультсериал уже давно полюбился многим, и новые серии обещают быть не менее интересными.

Как вы уже знаете, компания Hulu решила возродить этот успешный сериал. Возрождение прошло успешно, поэтому компания расширяет проект на пару новых сезонов. Самое главное - над новыми сериями работают почти все авторы оригинального сериала.

Итак, июль 2023 года обещает быть насыщенным на интересные кинопремьеры и сериалы. Будь то комедии, ужасы, фантастика или приключения – каждый найдет что-то для себя. А на какую ленту вы уже нацелились? Напишите в комментариях.