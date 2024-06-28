Geely и Renault поддерживают тесные связи с 2022 года.

На автошоу в Пусане компания Renault Korea показала новинку — кроссовер Grand Koleos. Это обновленная версия Geely Monjaro, которую теперь будут продавать в Южной Корее под новым именем.

С 2022 года компании Geely и Renault работают вместе. Сначала они объединились для создания двигателей, но теперь их партнерство вышло на новый уровень. Они начали создавать автомобили, используя общие технологии и платформы.

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Grand Koleos, построенный на платформе СМА, имеет длину 4780 мм и колесную базу 2820 мм. У автомобиля уникальный дизайн, но если присмотреться, можно заметить сходство с Monjaro, особенно по форме дверей.

Внутри машины тоже много общего с оригинальной моделью Geely, включая переднюю панель с тремя экранами. Единственное отличие — руль с логотипом Renault.

Grand Koleos будет доступен в нескольких версиях. Бензиновая версия получит 2,0-литровый турбомотор и 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Можно выбрать между передним и полным приводом. Также будет гибридная версия PHEV с 1,5-литровым двигателем, электромотором и специальной коробкой передач DHT. Общая мощность гибрида — 245 лошадиных сил.