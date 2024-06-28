Видимо, показательное контрнаступление необходимо к июльскому саммиту НАТО.

Несмотря на возобновление американских поставок, украинская армия находится в крайне трудном положении на всех участках линии боевого соприкосновения. На этом фоне Зеленский отправится на очередное саммит стран НАТО в Вашингтоне, которой пройдет в июле этого года. При этом президент Украины нуждается хоть в каких-то успехах, чтобы не оказаться на саммите без политических очков. Однако Зеленскому сразу дали понять, что приглашать в НАТО его никто не будет.

Есть информация, что на очередном заседании украинской ставки Владимир Зеленский поручил открытым текстом Сырскому создать видимость успешного контрнаступления, которое позволит показывать западным партнерам успехи ВСУ. При этом пока не уточняется, где именно нужно провести показательную акцию, но имеется два предположительных варианта. Первый, в Харьковской области, а второй – Херсонское направление. Именно там по оценкам экспертов имеются шансы успешного наступления для украинской армии.

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Стоит правда отметить, что на севере Харьковской области ВСУ и так пытаются контратаковать позиции ВС РФ в районе Глубокого, что приводит к нехватке у украинских бригад личного состава. При этом именно туда свозились резервы, которые ранее копились для нового контрнаступления. На Херсонском направлении украинцы потеряли плацдарм на левом берегу Днепра в районе Крынок и теперь создают видимость наступления на островах. Однако им мешает Псковский десант, который не дает закрепиться украинцам.