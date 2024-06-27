Таблетка с камерой заменит процедуру эндоскопии.

Компания Endiatx начала тестировать новое устройство, которое может изменить то, как мы делаем обследование желудка и кишечника. Это устройство называется PillBot и представляет собой маленького робота в форме таблетки. Размером он всего 13 на 30 миллиметров, но внутри скрывает камеру и светильники для освещения пути, а также три двигателя, которые помогают ему двигаться.

Самое интересное, что PillBot может сделать процедуру осмотра желудочно-кишечного тракта проще и приятнее. Вместо того чтобы проходить обычную эндоскопию, которая не всем нравится, пациенты теперь могут просто проглотить этого робота-таблетку. После этого врач сможет управлять PillBot на расстоянии, используя видеосвязь, чтобы осмотреть внутренности желудка или кишечника. Когда осмотр закончится, робот покинет тело человека естественным путем.

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На данный момент для управления PillBot используется контроллер от игровой консоли PlayStation 5. Но разработчики планируют, что в будущем за управление будет отвечать искусственный интеллект.

Если все пойдет хорошо и тесты покажут, что устройство безопасно и эффективно, то уже к 2026 году PillBot может появиться на рынке. Предполагается, что стоимость одной такой робот-таблетки будет около 50 долларов. Это может стать настоящим прорывом в медицине, делая процедуры осмотра желудочно-кишечного тракта более комфортными для пациентов.