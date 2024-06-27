Это может произойти после введения Евросоюзом 24 июня полного запрета на использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Евросоюз решил полностью запретить России пользоваться международной системой передачи финансовых сообщений. Это серьезный шаг, который, по мнению экспертов, скажется на ценах на электронику в России. Ожидается, что к осени следующего года цены на электронные устройства подскочат на 15-20%.

Основная причина подорожания – новые санкции, которые ударят по импорту, особенно из Китая. Гусейн Иманов, который создал бренд бытовой техники Jacky's, говорит, что из-за санкций товары из Китая могут подорожать на 10-20%. Это связано с тем, что теперь придется работать через посреднические банки, которые берут большую комиссию – до 5-6%. Из-за этого маленьким компаниям, которые продают электронику, может стать очень тяжело, и некоторым придется закрыться.

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В компании «Марвел-Дистрибуция» тоже считают, что цены на технику вырастут, но говорят о прибавке в 5-10%. Другие продавцы ожидают, что цены поднимутся немного меньше – на 1-3%, потому что увеличатся комиссии за переводы денег через границу.

Иманов добавляет, что осенью, кроме роста цен, могут возникнуть и другие проблемы, например, с наличием электроники и бытовой техники в магазинах.