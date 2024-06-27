Евросоюз решил полностью запретить России пользоваться международной системой передачи финансовых сообщений. Это серьезный шаг, который, по мнению экспертов, скажется на ценах на электронику в России. Ожидается, что к осени следующего года цены на электронные устройства подскочат на 15-20%.
Основная причина подорожания – новые санкции, которые ударят по импорту, особенно из Китая. Гусейн Иманов, который создал бренд бытовой техники Jacky's, говорит, что из-за санкций товары из Китая могут подорожать на 10-20%. Это связано с тем, что теперь придется работать через посреднические банки, которые берут большую комиссию – до 5-6%. Из-за этого маленьким компаниям, которые продают электронику, может стать очень тяжело, и некоторым придется закрыться.
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В компании «Марвел-Дистрибуция» тоже считают, что цены на технику вырастут, но говорят о прибавке в 5-10%. Другие продавцы ожидают, что цены поднимутся немного меньше – на 1-3%, потому что увеличатся комиссии за переводы денег через границу.
Иманов добавляет, что осенью, кроме роста цен, могут возникнуть и другие проблемы, например, с наличием электроники и бытовой техники в магазинах.