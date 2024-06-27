Видеоигры ничуть не мешают большинству российских геймеров жить нормальной семейной жизнью

Игры не только развлекают, но и помогают людям находить друзей и справляться со стрессом. Это подтверждает исследование, проведенное компанией Astrum Entertainment. Большинство геймеров в России, а именно более половины, говорят, что игры помогают им отвлечься от проблем и расслабиться. Интересно, что треть игроков находят друзей в виртуальном мире и затем встречаются с ними в реальной жизни.

По данным опроса, 60% геймеров заводят дружбу в играх, и треть из них переносят эти отношения в реальный мир. Также выяснилось, что игры редко становятся причиной конфликтов между друзьями или влюбленными. Большинство, то есть 9 из 10 игроков, никогда не сталкивались с подобными проблемами. Близкие люди обычно спокойно относятся к увлечению видеоиграми, и только небольшой процент геймеров сталкивается с негативной реакцией со стороны родных и близких.

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Игры также влияют на личную жизнь геймеров. Больше половины опрошенных имеют постоянного партнера, и многие из них умеют находить баланс между хобби и отношениями. Интересно, что 70% женщин считают нормальным увлечение своих мужчин видеоиграми, и даже больше, 8 из 10 женщин, любят играть вместе со своими партнерами.

Особенно это касается женщин-геймеров, которые чаще мужчин считают, что общее хобби укрепляет отношения. Более того, большинство опрошенных считают, что увлечение играми не влияет на качество их романтических отношений.

Таким образом, исследование показывает, что видеоигры могут быть не только источником развлечения, но и способом укрепления дружеских и романтических отношений, а также средством борьбы со стрессом.