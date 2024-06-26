САУ 2С43 «Мальва» более простые, но такие же эффективные.

Российская армия продолжает получать новейшее вооружение, которое создается с полученным в ходе СВО боевым опытом. В частности, «Ростех» сообщает про передачу в войска первой серийной партии самоходных 152-мм арт-установок «Мальва», которые до этого проходили на востоке Украины полевые испытания и показали себя с хорошей стороны.

Более быстрые и маневренные колесные САУ 2С43 показали свою эффективность в зоне Спецоперации и военные подписали контракт на закупку машин еще в прошлом августе. При этом по некоторым данным машины используются уже почти год. Однако первая официальная передача произошла только на этой неделе и количество переданных армии самоходок нигде не уточняется. Также нет информации и по другим деталям выполняемого «Ростех» контракта.

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«Ростех поставил в армию партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва». Они маневреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации» - сообщает представитель «Ростех».

Работы над «Мальвой» начались еще в прошлой декаде силами ЦНИИ «Буревестник» в рамках ОКР «Набросок». Первый раз машину показали в 2019-м году на одном из военных форумов в закрытом режиме. САУ 2С43 базируется на колесном шасси с формулой 8x8, которая позволяет машине быстро перемещаться даже по пересеченной местности. При этом эксплуатация «Мальвы» стоит значительно дешевле, чем «Мста-С». Также колесная арт-установка оснащена полуповоротной башней и 152-мм орудием 2А64, позволяющим забрасывать снаряды почти на 20 км.