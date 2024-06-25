Chery активно включилась в сезонное снижение цен.

Компания Chery объявила о снижении цен на свой новый кроссовер, делая его еще более доступным для покупателей. Теперь цена автомобиля составляет менее $10 000. В мае, когда новый кроссовер был впервые представлен публике, его цена была установлена в $10 400. Однако теперь, до конца июня, стоимость снижена до $9600, что делает его еще более привлекательным для покупателей.

Новая модель практически не отличается от предыдущей, но в ней есть несколько обновлений. Например, радиаторная решетка теперь имеет трехмерный рисунок, что придает автомобилю более современный вид.

реклама

В салоне автомобиля установлен огромный 24,6-дюймовый двойной экран, а система управления поддерживает Internet of Vehicles, что обеспечивает высокий уровень комфорта и удобства в использовании. Кроме того, водительское сиденье теперь оснащено электрорегулировкой, а передние сиденья имеют подогрев, что особенно приятно в холодное время года. Объем багажника составляет 475 литров, что достаточно для размещения большого количества вещей.

Что касается технических характеристик, то автомобиль оснащен мощным 1,5-литровым движком, мощностью 156 л.с. и бесступенчатой коробкой 9CVT, что обеспечивает отличную динамику и экономию топлива.