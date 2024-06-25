Мощность двигателя увеличена до 280 л.с. и 390 Нм крутящего момента.

Toyota представила свой трехцилиндровый турбодвигатель на автомобиле GR Yaris еще в 2010 году. Этот двигатель стал самым мощным серийным двигателем в мире. Сейчас же представители Toyota рассказали, что скоро этот автомобиль появится в продаже в Европе и будет ещё мощнее. Мощность двигателя увеличена на 19 лошадиных сил, и теперь он выдает 280 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Кроме того, машина получила новую восьмиступенчатую коробку-автомат, созданную специально для ралли, что обещает быстрые и точные переключения.

Toyota утверждает, что новый GR Yaris унаследовал лучшие качества гоночного автомобиля GR Yaris Rally1 Hybrid, включая мощность, управляемость и баланс. Это авто, «рожденное из WRC» (Чемпионата мира по ралли), станет доступно для покупки в Европе уже летом 2024 года.

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Внутри, GR Yaris обновлен в духе спортивных автомобилей. Усилены кузов и шасси, а подвеска настроена так, чтобы обеспечить лучшую управляемость даже при высоких скоростях. Это достигнуто за счет изменения жесткости пружин и усиления передних амортизаторов.

В линейке GR появилась версия «Circuit», которая включает в себя опции для улучшения охлаждения. Для тех, кто хочет ещё большей производительности, предлагаются расширенные опции, такие как субрадиатор, интеркулер и модифицированный воздухозаборник.