Сканер может находить даже утечку масла.

В США автодилеры начали использовать новую технологию для проверки машин. Это специальный сканер с искусственным интеллектом, который быстро находит любые проблемы с автомобилем. Такая проверка занимает всего несколько секунд.

Система, созданная компанией UVEye, уже работает в 300 центрах по всей стране. Она помогает быстрее обслуживать клиентов, сокращая время ожидания.

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Чтобы проверить машину, ее просто провозят через большой сканер. Он делает фотографии со всех сторон, включая днище. Потом эти снимки анализирует программа с искусственным интеллектом. Она может обнаружить любые повреждения или дефекты. Всего через 30-45 секунд владелец машины получает полный отчет о состоянии своего авто.

Одно из преимуществ этой системы в том, что она может быстро находить даже такие проблемы, как утечка масла. Раньше для этого нужно было поднимать машину и тщательно ее осматривать.

Интересно, что внедрение этой технологии не привело к сокращению рабочих мест. Наоборот, сотрудники сервисных центров получили больше работы. Теперь они могут заниматься устранением неполадок, которые раньше могли остаться незамеченными.