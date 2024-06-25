Это происходит после доклада Сырского Зеленскому о «стабилизации ситуации в Харьковской области».

Сообщается, что восток Харьковской области и западная часть ЛНР подверглась серьезной атаке фронтовой авиации РФ. Все это происходит на фоне заявлений Сырского о, якобы, приостановке российской армии в Харьковщине, о чем главком рассказывает Зеленскому. Владимир Зеленский в свою очередь, доводит эти новости до народа, но в субботу 22 июня, что-то пошло не так и ВС РФ подошли к границе Харьковщины со стороны ЛНР.

В настоящий момент западная часть ЛНР находится под контролем украинских военных, но российское командование работает над эти вопросом. В частности, приходят сообщения, что наблюдаются продвижения российских частей в районе Дружелюбовского треугольника, который является частью харьковской области, сильно выдающейся на восток. На этом направлении ведутся штурмовые действия и ВС РФ продвинулись вглубь территории ВСУ на 2 км.

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Стоит отметить, что данный выступ является довольно перспективным направлением, так как через него можно выйти в тыл украинской оборонительной линии около Макеевки. При этом также откроется доступ к Оскольскому водохранилищу, к которому идет постепенное продвижение уже не один месяц. С украинской стороны пока нет внятных комментариев по поводу складывающийся ситуации.

Одновременно с подходом ВС РФ к восточной границе Харьковщины, приходят новости о нанесении ударов, которые прокатились по Николаевской и Одесской областям. В частности, источники сообщают, что под ракетный удар попали американские установки M142 HIMARS с которых осуществлялись пуски ракет ATACMS по пляжам Крымского полуострова утром 23 июня 2024-го года.