Но эти профессии, по её словам, не должны были существовать.

Мира Мурати (Mira Murati), занимающая должность технического директора компании OpenAI, ответила на вопросы представителей немецкого Технического университета Дортмунда (Technische Universität Dortmund). Многих возмутило ее интервью – так, Мурати заявила, что, если специалист может быть заменён искусственным интеллектом, значит, его профессия с самого начала не была необходимой.

Впрочем, представитель компании-создателя ChatGPT сама упомянула, что нейросети могут заменить некоторых творческих деятелей и сотрудников. Подобная мысль вызвала неодобрение у общественности. На различных ресурсах и в соцсетях люди отмечают, что искусственный интеллект пока не может стать полноценной заменой человеку, так как он лишь перерабатывает труды, созданные именно человеческим разумом. Не стоит забывать и об авторских правах – часто нейросети обучаются на защищенных материалах.

реклама

Общественность утверждает, что не лидеры фирм должны определять, кто может работать в наши дни, а кто нет, чья профессия нужна, а чью можно оставить на свалке истории. Мира Мурати известна тем, что одна из ее утверждающих мыслей – «Вы плохой сотрудник, если ваш труд может быть выполнен искусственным интеллектом». Цитата тоже не встретила одобрения у общественности.

OpenAI часто отмечается в скандалах и разборках, связанных с защитой авторского права и интеллектуальной собственности. Недавно, например, компания использовала голос американской актрисы Скарлетт Йоханссон без ее разрешения. Кроме того, технический директор OpenAI не ответила на один из самых волнующих вопросов – использовали ли в OpenAI видеоролики из YouTube, чтобы обучать новую нейросеть Sora.