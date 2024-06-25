Мира Мурати (Mira Murati), занимающая должность технического директора компании OpenAI, ответила на вопросы представителей немецкого Технического университета Дортмунда (Technische Universität Dortmund). Многих возмутило ее интервью – так, Мурати заявила, что, если специалист может быть заменён искусственным интеллектом, значит, его профессия с самого начала не была необходимой.
Впрочем, представитель компании-создателя ChatGPT сама упомянула, что нейросети могут заменить некоторых творческих деятелей и сотрудников. Подобная мысль вызвала неодобрение у общественности. На различных ресурсах и в соцсетях люди отмечают, что искусственный интеллект пока не может стать полноценной заменой человеку, так как он лишь перерабатывает труды, созданные именно человеческим разумом. Не стоит забывать и об авторских правах – часто нейросети обучаются на защищенных материалах.
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Общественность утверждает, что не лидеры фирм должны определять, кто может работать в наши дни, а кто нет, чья профессия нужна, а чью можно оставить на свалке истории. Мира Мурати известна тем, что одна из ее утверждающих мыслей – «Вы плохой сотрудник, если ваш труд может быть выполнен искусственным интеллектом». Цитата тоже не встретила одобрения у общественности.
OpenAI часто отмечается в скандалах и разборках, связанных с защитой авторского права и интеллектуальной собственности. Недавно, например, компания использовала голос американской актрисы Скарлетт Йоханссон без ее разрешения. Кроме того, технический директор OpenAI не ответила на один из самых волнующих вопросов – использовали ли в OpenAI видеоролики из YouTube, чтобы обучать новую нейросеть Sora.