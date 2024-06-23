Для массового выпуска таких авто компания построила отдельный завод.

Ferrari анонсировала открытие нового завода в Италии, где с 2025 года начнут выпускать первый в истории электрический гиперкар марки. Это событие станет новой страницей в истории автомобильной промышленности.

реклама

Завод появится в Маранелло, что в Италии, и будет не просто производить автомобили. Он обещает стать настоящим инновационным центром. Помимо электрических машин, здесь будут собирать и традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Также на новом предприятии будут создавать высоковольтные батареи, электродвигатели и другие важные компоненты для электромобилей.

Особенностью завода станет его энергоэффективность. Здание оборудовано 3000 солнечными панелями, которые могут производить до 1,3 МВт электроэнергии. Это поможет значительно сократить потребление энергии из внешних источников.

Кроме того, на заводе внедрены технологии, позволяющие повторно использовать энергию и дождевую воду. Например, большая часть энергии, затраченной на тестирование аккумуляторов и двигателей, будет возвращаться обратно в систему для использования в других процессах.

Расширение кампуса Ferrari, где появится новый завод, происходит без дополнительного воздействия на окружающую среду. Вместо застройки новых территорий компания решила перестроить старые промышленные здания, сделав акцент на энергоэффективности.

Строительство завода заняло два года. На новом предприятии найдут работу более 300 человек. При этом производственный процесс будет максимально автоматизирован.