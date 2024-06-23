Элеткротранспорт всё больше захватывает мир.

В последнее время всё больше транспортных средств переходят на электричество. Если раньше мы видели электрические самокаты и велосипеды, то теперь настала эра электрических веломобилей. Один из таких интересных проектов представил французский стартап Karbike. Они создали нечто среднее между автомобилем и велосипедом, добавив электродвигатель и даже солнечные панели.

Этот веломобиль оснащён четырьмя колёсами, крышей, чтобы не мокнуть под дождём, и местами для пассажиров. Самое интересное, что на одной зарядке он может проехать до 75 км.

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Разработчики из Страсбурга сделали его внешний вид довольно необычным – кузов напоминает форму тостера, а управляется он как обычный велосипед с помощью руля. Но если устанете крутить педали, всегда можно переключиться на электродвигатель и наслаждаться поездкой без усилий со скоростью до 25 км/ч.

Karbike – это отличный вариант для семейных прогулок или быстрых поездок в магазин. Он в три раза меньше обычного автомобиля, поэтому с ним легко найти место для парковки.