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g1tarist
SpaceX хочет совершить посадку на Марсе до 2029 года
Кроме SpaceX такие планы разрабатывают Blue Origin и Lockheed Martin.

SpaceX предложила NASA план посадки на Марс уже в этом десятилетии. Это часть большого проекта, цель которого — привезти на Землю образцы марсианского грунта. В апреле NASA начала искать компании, готовые участвовать в этой захватывающей миссии. После критики за высокую стоимость предыдущих планов, агентство получило 48 новых предложений. Из них было выбрано семь, включая предложения от SpaceX, Blue Origin и Lockheed Martin.

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Интересный факт: австралиец, используя закон о свободе информации, смог получить документы, раскрывающие планы SpaceX. Согласно этим документам, компания хочет использовать свой корабль Starship для полета на Марс, посадки, сбора образцов и возвращения обратно на Землю. SpaceX намечает сделать это к 2029 году.

Не отстаёт и Blue Origin, компания предложила использовать свой аппарат Blue Mars Lander для доставки 30 образцов с Марса на Землю к 2033 году. Они планируют работать вместе с Европейским космическим агентством.

Lockheed Martin тоже в игре, предложив свой план, хотя и не уточнили, какой корабль будут использовать. Но стоит помнить, что они уже работали с NASA над кораблём Orion, который успешно совершил полёт к Луне в прошлом году. Следующий большой шаг — миссия Artemis 2, которая отправит астронавтов вокруг Луны в 2025 году.


#новости #космос #spacex #nasa #луна #марс #origin #lockheed
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