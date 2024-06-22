Предлагается увеличить НДС и повысить военный сбор.

Власти Украины планируют повысить налоги для граждан страны. Это смотрится особенно страшно на фоне повышения цен в магазинах и стоимости коммунальных услуг. О повышении налогов заявил председатель Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, ссылаясь на необходимость поддерживать ВСУ.

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С самого начала российской СВО, цены на самые различные товары и услуги на Украине резко пошли вверх и не планируют останавливаться. Часть населения покидает крупные города и перебирается в села и деревни, жить натуральным хозяйством. Власти Украины планируют средства от налогов направить на нужды ВСУ. Стоит отметить, что в реальности Украина может поддерживать свою армию только с финансированием с Запада и если оно прекратится, то ВСУ продержатся очень недолго.

Кроме того, если Верховная рада Украины примет законопроект о повышении налогового бремени, то это может создать дополнительную напряженность у населения страны.