Начальная цена новинки — 3,6 миллиона евро.

Bugatti выпустила новый гиперкар под названием Tourbillon. Это особенный автомобиль, потому что он сочетает в себе целых 4 двигателя: три работают на электричестве, а один — на бензине. Этот гиперкар не только мощнее и быстрее предыдущей модели Chiron, но и значительно дороже. Если Chiron стоил от 2,4 миллиона евро, то за Tourbillon придется отдать минимум 3,6 миллиона евро. К тому же, покупателям придется подождать его до 2026 года, и всего будет выпущено 250 таких автомобилей.

Несмотря на то что внешне новый гиперкар все-таки напоминает своего предшественника, это совсем другой автомобиль. Он получил уникальные лицевые панели и стильную приборную панель, созданную швейцарскими мастерами, которая выглядит как хронограф и установлена на неподвижной ступице руля.

реклама

Самое интересное в Tourbillon — это его силовая установка. Основу составляет мощный бензиновый двигатель V16 объемом 8,3 литра, который выдает 1000 лошадиных сил и 900 Н·м крутящего момента. К нему добавлен 340-сильный электромотор, встроенный в коробку передач, передающий тягу на задние колеса. Еще два электродвигателя приводят в движение передние колеса. Все вместе они дают гиперкару мощность в 1800 лошадиных сил, позволяя разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 380 км/ч, но с специальным ключом автомобиль может достигать 445 км/ч.

Батарея емкостью 24,8 кВт·ч позволяет проехать до 70 километров на одной зарядке в режиме электротяги. При этом вес гиперкара составляет 1995 килограмм, что немного больше, чем у предыдущей модели, но при этом он стал визуально крупнее.

В общем, Bugatti начинает новую главу в своей истории с Tourbillon, и она обещает быть захватывающей.