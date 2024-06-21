Zeekr выпустит четыре кроссовера, два минивэна и один универсал.

Китайский автопроизводитель Zeekr, известный своими премиальными моделями, готовит крупное обновление своего ассортимента. В ближайшие два года компания планирует порадовать автолюбителей четырьмя новыми кроссоверами, двумя минивэнами и одним универсалом. Такие планы были опубликованы на портале CarNewsChina.

На сегодня в линейке Zeekr уже есть несколько моделей: лифтбэк 001 и его спортивная версия FR, кроссовер X, седан 007 и минивэн 009. Однако скоро этот список значительно расширится.

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Согласно утекшей информации, уже в 2024 году Zeekr выпустит две новинки. Первая из них — минивэн Mix, который был представлен на Пекинском автосалоне. Этот автомобиль может похвастаться мощным электромотором на 420 л.с. и уникальной посадочной формулой 3+3. Компания уже подала заявку на получение лицензии для продажи Mix в Китае.

Второй же новинкой будет кроссовер CX1E. Он пока еще не был официально представлен, но уже привлек внимание на испытаниях. Известно, что он будет схож с седаном 007 как внешне так и внутренне, включая версию с двигателем мощностью 636 л.с. и аккумулятором на 100 кВт·ч.

В 2025 году Zeekr планирует представить еще 3 модели. Среди них — универсал 007 Station Wagon. Он будет ориентирован на европейский рынок и, вероятно, сохранит технические характеристики седана. Также ожидаются два новых кроссовера с индексами EXE1E и DX1E, о которых пока мало что известно.

В 2026 году компания анонсирует минивэн Beluga и кроссовер Grampus. Подробности о этих моделях пока держатся в секрете.

Интересно, что Zeekr не сосредотачивается только на SUV, а разрабатывает разнообразные типы автомобилей. Это подчеркивает стремление компании выходить за пределы только китайского рынка и завоевывать покупателей по всему миру.