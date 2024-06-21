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g1tarist
Новый Samsung Galaxy S24 с функциями ИИ стал хитом продаж
Продажи в России оказались успешнее Galaxy S23.

МТС поделилась интересными новостями о том, как россияне сейчас выбирают смартфоны. Оказывается, новый Samsung Galaxy S24 с функциями искусственного интеллекта (ИИ) стал настоящим хитом продаж. За первые 5 месяцев после его появления в продаже, он разошелся на 80% лучше, чем его предшественник Galaxy S23 за аналогичный период 2023 года. Это самый популярный смартфон Samsung за последние 3 года!

Аналитики МТС объясняют такой успех внедрением функций ИИ, которые привлекли внимание покупателей. Если сравнивать с более ранними моделями, то рост продаж еще более впечатляет: на 113% больше, чем у Galaxy S22, и на 124% больше, чем у линейки S21. И это еще не предел, в МТС ожидают, что продажи будут только расти.

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Среди дорогих смартфонов, стоимостью свыше 80 тысяч рублей, Galaxy S24 занял лидирующие позиции. Особенно популярны модели на 256 гигабайт и ультра-версия на 512 гигабайт и 256 гигабайт. Жители крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург и другие, активно покупают эти смартфоны.

Андрей Губанов, руководитель розничной сети МТС, отметил, что смартфоны с ИИ становятся новым трендом и предметом конкуренции среди производителей. По его словам, долгое время на рынке не было настоящих инноваций, но теперь ИИ стал таковой. Все больше компаний начинают внедрять элементы ИИ в свои устройства, в том числе и в функции камеры. Даже Apple объявила о планах добавить ИИ в операционную систему своих устройств, что позволит использовать новые возможности во всей продуктовой линейке.

Так что, если вы задумываетесь о покупке нового смартфона, возможно, стоит обратить внимание на модели с искусственным интеллектом. Они не только предлагают новые удобные функции, но и становятся все более популярными среди покупателей.

#samsung #технологии #гаджеты #galaxy #телефоны #мтс
Источник: kod.ru
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