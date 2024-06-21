В Антидопинговом агентстве США решили что он не специально, а запрещенное вещество попало в организм вместе с едой.

Американский бегун Эррион Найтон снова может участвовать в соревнованиях, его оправдали по делу о допинге. В Антидопинговом агентстве США решили, что запрещенное вещество попало в его организм с едой. Найтон, который уже завоевал медали на чемпионатах мира по легкой атлетике, сдал положительный тест на допинг в марте этого года, и был временно отстранен от соревнований.

Спортсмена проверили на наличие тренболона - вещества, которое обычно используют для стимуляции роста скота в США. После рассмотрения дела стало ясно, что Найтон мог случайно принять запрещенное вещество с пищей. Это произошло в период, когда соревнований не было, поэтому агентство решило не наказывать бегуна и разрешило ему возвращаться к соревнованиям.

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Эррион Найтон известен своими успехами в беге на короткие дистанции. К 20 годам он уже стал обладателем серебряной и бронзовой медалей на мировых чемпионатах. В 2022 году его имя вошло в список 100 перспективных молодых талантов по версии журнала Time.

Тем временем, Китай планирует отправить на Олимпийские игры в Париже 11 пловцов, ранее оказавшихся в центре допингового скандала. В 2021 году 23 китайских пловца не прошли допинг-тест, показавший наличие триметазидина - запрещенного препарата. Однако расследование показало, что спортсмены могли случайно принять вещество, находясь в отеле, где следы препарата нашли на кухне. Всемирное антидопинговое агентство приняло объяснения Китая, признав, что доказать умышленное употребление препарата не удалось.