Ударили по пункту временной дислокации ВСУ в селе Липцы.

В Харьковской области российские военные впервые использовали очень тяжелую авиабомбу, весом более 3 тонн. Это произошло в селе Липцы, где, под ударом оказался дом, используемый украинскими войсками.

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ФАБ-3000 также оснащена специальным оборудованием, которое позволяет точно корректировать ее полет и направление. Это делает удар более точным. Раньше сообщалось, что использовались бомбы меньшего веса, ФАБ-500, но теперь впервые подтверждено применение более тяжелой версии.

Министерство обороны России ранее сообщало о производстве таких бомб на одном из заводов, где увеличивали выпуск бомб меньшего веса (ФАБ-500 втрое, а ФАБ-1500 вдвое). Важно отметить, что такие мощные бомбы оказывают значительное воздействие на места попадания, сравнимое с землетрясением.

В этом контексте продолжаются обсуждения и анализы военных действий различными военными экспертам, а также последствий использования такого мощного оружия в зоне конфликта.