Гиперкар Bertone GB110 был представлен на престижной выставке в Монако.

На выставке Top Marques в Монако, которая собирает любителей роскошных и быстрых авто, был показан новый суперкар GB110 от компании Bertone (Италия). Эта выставка является местом, где можно увидеть самые необычные и скоростные машины. В этом году Bertone, известная своими дизайнерскими работами, представила GB110, отметив таким образом 110-летие компании. Этот гиперкар - нечто особенное среди привычных нам Ferrari и Lamborghini.

GB110 - это мощь и стиль. У него 5,2-литровый двигатель V10 с двойным турбонаддувом, который выдает 1085 лошадиных сил. Этот автомобиль работает на уникальном топливе, сделанном из пластиковых отходов. GB110 поражает и внешне: узкие фары и оригинальный элемент кузова, который как будто парит над капотом. Основа машины взята от Lamborghini Huracan.

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Bertone заявляет, что GB110 - первый в мире гиперкар, использующий пластик в качестве топлива. Вместе с компанией Select Fuel они создали технологию, которая превращает пластик обратно в топливо. "Мы видим в пластиковых отходах не проблему, а ресурс", - говорит ген директор Bertone. GB110 может разогнаться до 100 км/ч за 2,79 секунды, до 200 км/ч за 6,79 секунды, и до 300 км/ч - за 14 секунд. Максимальная скорость гиперкара - более 380 км/ч. Управление такой мощью обеспечивает семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, передающая мощность на все колеса. Внутри GB110 - сочетание агрессивного дизайна и минимализма.

Bertone выпустит всего 33 таких автомобиля, цена пока неизвестна.