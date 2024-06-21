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g1tarist
Hyundai запустит в Европе продажи двух новых электрокаров
Один из них будет бюджетным вариантом.

Компания Hyundai анонсировала запуск двух новых электромобилей в Европе: доступного Inster и нового Ioniq. Компания планирует, что электромобили будут составлять 14% от всех их продаж в Европе уже в этом, 2024 году.

Inster, представленный на прошлой неделе, обещает быть бюджетным вариантом за менее чем 27 тысяч долларов. Этот автомобиль может проехать 255 км без подзарядки и основан на компактной модели Casper.

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Новый Ioniq, ожидаемый к концу года, предположительно будет кроссовером Ioniq 9. Этот автомобиль, построенный на платформе E-GMP, сможет проехать более 450 км на одной зарядке, подзаряжаться всего за 20 минут и будет предложен по доступной цене.

Генеральный директор Hyundai Motor Group Чанг Чжэ Хун подтвердил, что электромобили являются “главным приоритетом”, поскольку ожидается, что их завод стоимостью 7,6 миллиарда долларов увеличит объем производства.

Hyundai стремится укрепить свои позиции на рынке Европы, предлагая новые электромобили с хорошими характеристиками и доступной ценой.

#авто #электромобиль #hyundai
Источник: abw.by
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