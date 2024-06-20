Первые же обзоры Snapdragon X Elite показали что дела не так хороши, особенно с играми.

Появились первые отзывы о новых ноутбуках с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite. Этот процессор обещал быть очень мощным, настолько, что даже предполагалось, что он сможет обойти по производительности MacBook Air с чипом M3 от Apple. Но, судя по всему, не всё пошло по плану.

Пока что обзоров не так много, но уже ясно, что Snapdragon X Elite не оправдал ожиданий. В сравнении с Apple M3, а иногда и с процессорами Intel, он отстает. Это заметно, когда речь идет о таких задачах, как кодирование видео, архивация файлов и конвертация документов. В некоторых случаях разница в скорости достигает 50% и более.

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Особенно плохо дела обстоят с играми. На ноутбуках с Snapdragon X Elite многие игры даже не запускаются, а те, что удается запустить, работают с трудом даже на минимальных настройках графики, не достигая 30 кадров в секунду.

И это еще не всё. Оказалось, что новые ноутбуки не могут похвастаться и долгой работой от батареи. Например, MacBook Air на чипе M3, имея батарею меньшей емкости, работает на одном заряде почти на 40% дольше, чем тестовый ноутбук Asus Vivobook на базе Snapdragon X Elite.

Так что, несмотря на все амбиции и обещания, первые тесты показывают, что новый процессор Qualcomm пока не может составить конкуренцию лидерам рынка.