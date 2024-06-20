Некоторым пользователям после жалобы удается вернуть доступ.

Google начала отменять подписки на YouTube Premium, купленные через VPN. Это сделано, чтобы бороться с теми, кто покупает подписку дешевле, используя VPN. Например, некоторые подключались к Турции, где подписка стоит меньше, чем в других странах.

Если подписка аннулирована, некоторые пользователи могут вернуть её, пожаловавшись в службу поддержки. Другим Google предлагает купить подписку заново, но уже по цене своего региона.

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Google пока не говорит официально об этих действиях. Но пользователи не сдаются. Они делятся советами на форумах, как Reddit, ищут новые способы обойти правила или как заблокировать рекламу на YouTube без Premium.

Это часть большой кампании Google против использования VPN для покупки подписок по более низким ценам. VPN позволяет "перемещаться" по миру виртуально, меняя свой IP-адрес. Это дает возможность покупать подписки по ценам, которые могут быть ниже в других странах.

Так что если ваша подписка на YouTube Premium была аннулирована из-за использования VPN, теперь вы знаете причину. Google активно борется с обходом региональных цен. Пользователям, возможно, придется искать новые способы экономии или платить полную стоимость подписки в своем регионе.