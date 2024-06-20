Судно было поражено безэкипажным катером хуситов.

Йеменские хуситы продолжают свои действия в акватории Красного моря и наносят удары беспилотниками по военным кораблям западной коалиции и коммерческим судам, связанным с Британией, США и Израилем. В частности, «Ансар Алла» стала использовать безэкипэжные катера для ударов по транспортным судам и добилась в этом деле успеха. Как сообщают представители Центра морских операций ВМФ Британии, судно Tutor получило «торпеду» в борт и пошло на дно. Случило это почти неделю назад, но официальные сообщения приходят только сейчас.

Стоит отметить, что хуситы ведут свои действия в поддержку палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и заявляют, что не прекратят атаки пока ЦАХАЛ не покинет анклав. При этом есть информация, что хуситов активно снабжает иранское правительство, которое, к слову, также поставляет оружие ливанской «Хезболле».

реклама

«Атака была совершена, несмотря на многомесячную кампанию под командованием США в регионе, в ходе которой флот столкнулся с самыми интенсивными морскими боями со времен Второй мировой войны. Почти ежедневно происходили атаки на коммерческие суда и военные корабли» - сообщают арабские издания.

Как сообщают британцы, судно Tutor шло под флагом Либерии, эксплуатировалось греками, но принадлежало израильскому бизнесмену. Именно поэтому оно и стало целью для группировки «Ансар Алла». В ходе атаки пострадал один филиппинский моряк, остальные члены экипажа торгового корабля не пострадали и были спасены проходящими мимо судами. Военные Великобритании высоко оценивают угрозу со стороны хуситов, которые начли использовать БЭК и предупреждают своих союзников и коммерческие компании о новой угрозе.