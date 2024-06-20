План составлен и одобрен, войска приведены в боевую готовность.

С октября 2023-го года Армия обороны Израиля пытается решить палестинский вопрос на территории сектора Газа, но пока лишь превратила анклав в кучу техногенного мусора и кладбище. Однако ХАМАС по-прежнему активно действует и сопротивляется в Рафахе, что не позволяет Нетаньяху заявить о победе. На этом фоне приходят известия из пресс-службы ЦАХАЛ о том, что план по вторжению в южный Ливан подготовлен и полностью одобрен, а северная часть армии приводится в полную боеготовность.





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Ливанская группировка «Хизбалла» активно поддерживает палестинское движение ХАМАС и регулярно обстреливает северную часть Израиля. Вероятно, командованию ЦАХАЛ дали приказ решить эту проблему, и израильские военные втянутся в новый виток конфликта. Сообщают, что план составлен и подписан командующим Северного командования армии генералом Ори Гордином и начальником Оперативного управления Генштаба Одадом Басюком.

«В рамках оценки ситуации были одобрены и утверждены планы наступления в Ливане, приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах» - завили в пресс-службе.

Одновременно, со своим заявлением выступил глава МИД Израиля Катц, который заявил, что они предупреждали группировку, чтобы та прекратила обстрелы, но они не послушали и этот вопрос будет решаться радикальным методом. При этом чиновник отметил, что для израильского народа это будет крайне сложная операция, но Ливан превратится в руины. В общем, не закончив один конфликт, ЦАХАЛ начинает второй и готовится к войне на два фронта.

«Государство Израиль заплатит цену на фронте и в тылу, но, опираясь на силу и единство народа и всю мощь Армии обороны Израиля, мы восстановим безопасность жителей севера» - заявил израильский дипломат.